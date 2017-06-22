"Большая сделка" Трампа и Путина не станет реальностью - СМИ

Обещанному президентом США диалогу с РФ препятствуют как внутриполитические расклады в Штатах, так и политика самой Москвы, пишет Rzeczpospolita

"Большой сделке" с Россией, которую обещал президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании в 2016-м, не суждено стать реальностью: за две недели до первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным от планов хозяина Белого дома не осталось почти ничего, а у самого Трампа "связаны руки". Об этом на страницах польской Rzeczpospolita пишет обозреватель Енджей Белецкий.



Он отмечает, что возможность для президента США наладить дружеский диалог с Путиным крайне ограничена. В частности, не способствует этому продолжающееся расследование связей между штабом Трампа и Кремлем во время президентской кампании прошлого года, которое в худшем случае грозит американскому лидеру импичментом.



Еще одно препятствие для Трампа - законопроект об ужесточении санкций против РФ, одобренный Сенатом на прошлой неделе.



Однако, подчеркивает Белецкий, и действия государства-оккупанта не способствуют примирению Москвы и Вашингтона: Россия по-прежнему не идет на сотрудничество со Штатами в Сирии, отказывается выполнять требования минских соглашений по Донбассу, отвергает соглашение о ядерном разоружении.



Обозреватель отмечает, что Трамп не готовит Кремлю таких "подарков", как его предшественник Барак Обама, который в свое время отказался от размещения в Польше и Чехии систем ПРО ради "перезагрузки" отношений с РФ. Напротив, нынешний хозяин Белого дома в ходе визита в Варшаву 6 июля намерен показать, что по "классической республиканской традиции" будет вести переговоры с Путиным с позиции силы.

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"Президент не только не хочет отказываться от укрепления сил США в Центральной Европе, но и планирует подтвердить в польской столице приверженность Америки защите союзников по НАТО", - пишет Белецкий.



По его словам, не стал реальностью еще один намеченный Трампом дипломатический маневр - попытка изолировать Китай за счет более тесного сотрудничества с Россией. В итоге получилось наоборот - Вашингтон сблизился с Пекином с целью остановки разработки Северной Кореей ядерного оружия.

20 июня 2017 года в Белом доме подтвердили, что считают Россию агрессором и ожидают, что Москва прекратит оккупацию и выведет свои войска из Донбасса.



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