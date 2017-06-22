Трамп отрицает наличие записей разговоров с Коми

Президент США отрицает, что записывал разговоров с бывшим руководителем ФБР Джеймсом Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не делал секретных записей экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, хотя и намекал на это ранее. Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"Я не делал и не имел таких записей", - написал президент США.

Через несколько дней после того, как уволил Коми, Трамп написал в твиттере: "Джеймс Коми надеется, что больше нету записей наших разговоров".

О наличии этих записей спрашивала группа следователей вмешательства России в американские выборы в Сенате.

10 июня комитет Сената по разведке направил несколько запросов на получение аудиозаписей разговора Трампа и Коми.

14 июня друг Коми Дэниэл Ричман заявил, что передаст все находящиеся в его распоряжении записи Коми о его беседах с Трампом.

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