Трамп отрицает наличие записей разговоров с Коми
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не делал секретных записей экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, хотя и намекал на это ранее. Об этом Трамп написал у себя в Twitter.
"Я не делал и не имел таких записей", - написал президент США.
Через несколько дней после того, как уволил Коми, Трамп написал в твиттере: "Джеймс Коми надеется, что больше нету записей наших разговоров".
О наличии этих записей спрашивала группа следователей вмешательства России в американские выборы в Сенате.
10 июня комитет Сената по разведке направил несколько запросов на получение аудиозаписей разговора Трампа и Коми.
14 июня друг Коми Дэниэл Ричман заявил, что передаст все находящиеся в его распоряжении записи Коми о его беседах с Трампом.
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