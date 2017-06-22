Сейм Польши изменил правила трудоустройства украинцев

Теперь иностранцев будут принимать в Польше на сезонную работу по новым правилам

Сейм Польши принял новый законопроект об изменении правил трудоустройства для иностранцев. Об этом сообщает Польское радио.

Изменениями предусмотрено, в частности, введение оплаты (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении нанять на работу иностранца. Это касается иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. Речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.

Кроме разрешений на работу, которое выдает воевода на период до трех лет, введено разрешение на сезонную работу, которую может выдавать староста (на восемь месяцев в течение года).

Будет создан реестр труда иностранцев, содержащий информацию о разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявления, составленного с целью внесения записи в реестр, и информация от старосты об отсутствии возможности нанять местных рабочих чтобы удовлетворить кадровые потребности. Законом предусмотрено внесение платежа (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранцев.

Заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что оно было составлено ​​в корыстных целях или будет использовано иностранцем для других целей, чем выполнение работы для указанного работодателя. Работу на основании заявления, зарегистрированного старостой, можно будет выполнять в течение шести месяцев в году.

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