В Турции опубликовали карту американских военных баз в Сирии
Пентагон выразил правительству Турции обеспокоенность тем, что государственное информагентство Anadolu опубликовало информацию о передовых пунктах базирования войск США на севере Сирии. Об этом сообщает Радио Свобода.
На севере Сирии американские военные помогают курдам в борьбе против террористов Исламского государства.
В США заявили, что обнародование непубличной военной информации создает неоправданный риск для коалиции.
Проверить, как была получена информация, военные не могут. В Пентагоне подчеркивают, что "были бы очень обеспокоены, если бы чиновники со страны-союзника НАТО сознательно поставили бы под угрозу" силы международной коалиции.
Автор публикации заверил, что всю информацию получил репортер агентства в Сирии и ее не предоставило правительство. Часть информации раскрыли в соцсетях сирийские курды.
Ранее Anadolu опубликовало карту, на которой помечены десять пунктов базирования в Сирии и количество военных на каждом из них.
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