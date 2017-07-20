Трамп рассказал о содержании неформального разговора с Путиным

Трамп сказал, что просто подошел поздороваться с женой, которая сидела рядом с Путиным, поэтому завязался короткий разговор

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times сказал, что говорил за ужином с президентом РФ Владимиром Путиным около 15 минут.



По большей части это был обмен любезностями, заверил Трамп и добавил, что говорили "об усыновлении". Россия запретила американцам усыновлять детей-россиян в 2012 году.



Трамп сказал, что его жена Мелания сидела за ужином рядом с Путиным в другом конце стола, поэтому он туда подошел.



"Ужин подходил к десерту. Я подошел поздороваться с Меланией, и пока я был там, поприветствовал Путина. На самом деле, в большей мере любезности. Это не был долгий разговор, но это было, знаете, может 15 минут. Просто поговорили. Вообще, это было очень интересно, мы говорили об усыновлении", - рассказал Трамп.

Именно тему усыновления якобы обсуждал Трамп-младший на встрече с россиянами, которая имела место во время предвыборной кампании в США.

Ранее Reuters со ссылкой источники в Белом доме сообщил, что у Трампа и Путина на саммите G20 была вторая встреча, о которой не сообщали официально. Трамп назвал фейковой эту новость.

Позже в Германии подтвердили разговор Трампа с Путиным за ужином в Гамбурге

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