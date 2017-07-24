USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Нападение в Швейцарии: неизвестный ранил бензопилой пять человек

24.07.2017 13:58
В полиции Шаффхаузена сообщили о пяти пострадавших
Нападение в Швейцарии: неизвестный ранил бензопилой пять человек
Фото: twitter.com/s_j_kummer

На севере Швейцарии в Шаффхаузене неизвестный совершил нападение, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters в Twitter.

"По меньшей мере, пять раненых при нападении неизвестного подозреваемого мужчины в швейцарском городе Шаффхаузен", - сообщили в полиции. 

По информации Blick, нападавший атаковал людей с бензопилой. После этого ему удалось скрыться,  личность пока не установлена.

Полицейские перекрыли центр города и начали поиски подозреваемого.

Читайте также: Нападение в Египте: Задержанный умышленно атаковал иностранцев

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 