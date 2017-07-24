Нападение в Швейцарии: неизвестный ранил бензопилой пять человек
24.07.2017 13:58
В полиции Шаффхаузена сообщили о пяти пострадавших
Фото: twitter.com/s_j_kummer
На севере Швейцарии в Шаффхаузене неизвестный совершил нападение, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters в Twitter.
"По меньшей мере, пять раненых при нападении неизвестного подозреваемого мужчины в швейцарском городе Шаффхаузен", - сообщили в полиции.
По информации Blick, нападавший атаковал людей с бензопилой. После этого ему удалось скрыться, личность пока не установлена.
Полицейские перекрыли центр города и начали поиски подозреваемого.
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