Нападение в Швейцарии: неизвестный ранил бензопилой пять человек

В полиции Шаффхаузена сообщили о пяти пострадавших

На севере Швейцарии в Шаффхаузене неизвестный совершил нападение, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters в Twitter.

"По меньшей мере, пять раненых при нападении неизвестного подозреваемого мужчины в швейцарском городе Шаффхаузен", - сообщили в полиции.

По информации Blick, нападавший атаковал людей с бензопилой. После этого ему удалось скрыться, личность пока не установлена.

Полицейские перекрыли центр города и начали поиски подозреваемого.



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