В Сенате США пришли к согласию по новым санкциями против России

Верхняя палата Конгресса может одобрить документ уже на этой неделе

В Сенате США пришли к согласию касательно законопроекта об ужесточении санкций против страны-агрессора России. Проект может быть одобрен сенаторами уже на этой неделе, сообщает Reuters.

"Я рад сообщить, что мы пришли к согласию, позволяющему нам передать законопроект о санкциях на стол президенту", - сказал глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, добавив, что верхняя палата Конгресса намерена одобрить документ.

26 июля 2017 года Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект, в частности, запрещает президенту США отменять или смягчать санкции без согласия конгрессменов.

Ранее сегодня, 27 июля, сообщалось, что в Белом доме рассчитывают на внесение в проект закона о санкциях изменений.

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