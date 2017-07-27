Трамп может ужесточить санкции против России - Белый дом

Президент США может наложить вето на законопроект о санкциях, чтобы добиться их усиления

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о новых санкциях против России, чтобы добиться их ужесточения. Об этом заявил представитель Белого дома Энтони Скарамуччи, передает Reuters.

"Он может подписать санкции такие, как они есть, или он может наложить вето на санкции и договориться о еще более жесткой сделке против русских", - сказал Скарамуччи.

26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность утверждением в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против Российской Федерации из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС.

27 июля спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Белом доме рассчитывают, что в законопроект можно внести изменения.

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