В немецком ночном клубе мужчина открыл стрельбу (обновлено)

34-летний мужчина сегодня рано утром открыл стрельбу в ночном клубе Констанца

В немецком городе Констанц 34-летний мужчина открыл стрельбу в ночном клубе Grey. По данным полиции Констанца, три человека погибли, еще несколько ранены.



По данным Reuters, нападавший убил одного человека и ранил троих. Deutsche Welle сообщает о двух убитых, включая самого стрелявшего.



Атака произошла сегодня, 30 июля, в 4:30 утра.



Предполагаемый преступник был ранен в перестрелке с полицейскими и позже скончался в больнице.



Один из полицейских получил огнестрельное ранение.



Причина инцидента и мотивы стрелявшего пока не известны.



Полицейские выяснили, что нападавший - гражданин Ирака, который долгое время жил в Германии и не просил убежища. Обстоятельства позволяют исключить террористическую подоплеку, сообщил спикер полиции Фриц Бецикофер.



28 июля мужчина напал с ножом на покупателей в супермаркете Гамбурга. Один из покупателей скончался.



Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц сообщил, что речь, очевидно, идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако немецкие власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов. По данным полиции, преступник - 26-летний выходец из одной из арабских стран и исламист.



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