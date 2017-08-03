В Конгрессе хотят выйти из ракетного договора Рейгана-Горбачева
В американском Конгрессе идет работа над тем, чтобы дать Пентагону право наладить производство ракет в обход соглашений Рейгана-Горбачева в виде Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорят источники газеты Politico среди конгрессменов.
По их информации, суть дискуссий в обеих палатах законодательного органа сводится к тому, чтобы обязать ВПК возобновить сборку ракет, не имеющих ядерных боеголовок, так как Кремль уже нарушил договоренность, и США потребуется адекватная сила сдерживания.
Критики такого шага считают, что он может взвинтить уровень риска ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя странами находятся на критически низком уровне.
В Белом доме также без энтузиазма воспринимают эти дискуссии, так как считают, что это помешает администрации формировать "интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа" для усиления давления на Россию.
На старт проекта в Конгрессе планируют выделить $65 млн. Кроме того, Пентагону дадут предписание разработать новые варианты ракет средней дальности.
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США неоднократно обвиняли РФ в нарушении ДРСМД. В феврале Вашингтон заявил, что Россия создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. Президент США Дональд Трамп также говорил об обмане со стороны Кремля в вопросе соглашений. Россия отрицает обвинения.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в марте обещал решение по нарушению Россией соглашения с Вашингтоном о контроле над вооружениями, назвав тему "предметом крайне серьезной озабоченности".
В 1987 году США и СССР
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