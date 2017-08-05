Совбез ООН единогласно одобрил новые санкции против КНДР

Китай, единственный официальный союзник Северной Кореи, проголосовал за резолюцию. Ранее Пекин часто защищал Пхеньян от вредоносных резолюций в прошлом, налагая вето.

Посол Китая Лю Цзеи сказал, что резолюция показала, что мир "объединился в своей позиции относительно ядерной позиции на Корейском полуострове". Он приветствовал заявления США о том, что Вашингтон не стремится к смене режима в Пхеньяне или не делает приоритетом воссоединение Кореи.

Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap , санкции, предусмотренные в резолюции №2371, направлены на то, чтобы сократить ежегодную экспортную выручку Северной Кореи в размере $3 млрд на треть. Они включают запрет на весь экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов. В принятой по предложению США резолюции также предусматривается ограничение численности северокорейских рабочих за рубежом и ограничение новых совместных предприятий с Северной Кореей и дополнительных инвестиций в существующие предприятия.





Но ограничения на поставки нефти в Северную Корею были исключены из текста, по-видимому, из-за озабоченности Китая и России, считающих, что они могли бы усугубить гуманитарный кризис в стране.





Отмечается, что несмотря на первоначальную оппозицию резолюции, Россия также одобрила резолюцию.



