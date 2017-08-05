Совбез ООН единогласно одобрил новые санкции против КНДР
05.08.2017 22:58
Одобренная резолюция о санкциях из-за ракетной программы налагает запрет на экспорт товаров из Северной Кореи и ограничивает инвестиции в страну
Фото: ЕРА
Совет безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи из-за развития ее ракетной программы. Об этом сообщает ВВС.
Принятая резолюция налагает запрет на экспорт товаров из Северной Кореи и ограничивает инвестиции в страну.
Китай, единственный официальный союзник Северной Кореи, проголосовал за резолюцию. Ранее Пекин часто защищал Пхеньян от вредоносных резолюций в прошлом, налагая вето.
Посол США в ООН Никки Хейли высоко оценила позицию Китая. "Сегодня Совет Безопасности собрался вместе, чтобы уведомить северокорейского диктатора, что безответственные и неосторожные действия Северной Кореи оказались дорогостоящими для режима", - заявила она.
Посол Китая Лю Цзеи сказал, что резолюция показала, что мир "объединился в своей позиции относительно ядерной позиции на Корейском полуострове". Он приветствовал заявления США о том, что Вашингтон не стремится к смене режима в Пхеньяне или не делает приоритетом воссоединение Кореи.
Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, санкции, предусмотренные в резолюции №2371, направлены на то, чтобы сократить ежегодную экспортную выручку Северной Кореи в размере $3 млрд на треть. Они включают запрет на весь экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов. В принятой по предложению США резолюции также предусматривается ограничение численности северокорейских рабочих за рубежом и ограничение новых совместных предприятий с Северной Кореей и дополнительных инвестиций в существующие предприятия.
Но ограничения на поставки нефти в Северную Корею были исключены из текста, по-видимому, из-за озабоченности Китая и России, считающих, что они могли бы усугубить гуманитарный кризис в стране.
Отмечается, что несмотря на первоначальную оппозицию резолюции, Россия также одобрила резолюцию.
2 августа президент Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против РФ, а также против Ирана и КНДР.
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