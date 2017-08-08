США могут начать бомбить джихадистов на Филиппинах

Сегодня оборонное ведомство США может объявить о нанесении первых авиаударов по позициям боевиков Исламского государства на филиппинских островах

В Пентагоне разрабатывают план нанесения точечных ударов по позициям связанных с террористической сетью Исламского государства боевиков на Филиппинах. Об этом вчера, 7 августа, сообщили на NBC со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Как утверждает канал, о начале воздушной операции против филиппинских джихадистов в Вашингтоне могут объявить сегодня, 8 августа.

Пока что в операции не предусматривается постоянное участие пилотов: авианалеты будут совершать преимущественно ударные дроны. Полномочия на вмешательство американской армии в борьбу с ИГ на Филиппинах могут предоставить в рамках официальной военной операции по защите союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Спецназ США уже принимает участие в силовой операции армии Филиппин в городе Марави на юге страны. Официально американцы занимаются техподдержкой, но не воюют непосредственно.

Вчера, 7 августа, в Маниле госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон предоставляют властям Филиппин разведданные в борьбе с ИГ, малые самолеты и БПЛА для рекогносцировки местности.

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В мае 2017 года боевики лояльной к террористам Исламского государства местной группировки захватили часть города Марави. Президент Филиппин ввел военное положение на острове Минданао с преимущественно мусульманским населением, где расположен захваченных боевиками город.

В боях с джихадистами принимает участие армия. С конца мая ВВС Филиппин бомбят позиции группировки Мауте - связанных с террористической сетью ИГ местных джихадистов, которые называют себя "Исламское государство Ланао". На стороне местных боевиков воюют также наемники из Чечни, Саудовской Аравии, Малайзии, Йемена, Индонезии и других стран.

Журналист-международник Юрий Мацарский в интервью LIGA.net считает, что пока люди чувствуют несправедливость, риторика террористов ИГ останется привлекательной.

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