Меркель раскритиковала Трампа за "эскалацию риторики"
"Словесная война" между президентом Дональдом Трампом и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном - это "неправильный подход" и в этом конфликте нет военного решения. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.
"Я не вижу военного решения конфликта. Я вижу необходимость усердной работы в Совете безопасности ООН, а также тесного сотрудничества между участвующими странами, особенно США и Китаем", - сказала Меркель.
Канцлер также заявила, что Германия будет активно участвовать во всех невоенных решениях, но "эскалация риторики" - это не выход, считает Меркель.
Заявление Меркель последовало после очередной угрозы Трампа в адрес Ына. Ранее сегодня президент США заявил, что американские войска готовы отразить агрессию со стороны Северной Кореи, если диктаторский Ына спровоцирует Вашингтон на такие действия.
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