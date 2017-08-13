Бунт Ку-Клукс-Клана: что произошло в американском Шарлотсвилле
13.08.2017 15:32
В США в результате столкновений расистов и их противников погиб один человек и несколько десятков ранены: что привело к трагедии и кто за ней стоит
Задержание участника акции в Шарлотсвилле (фото - ЕРА)
В американском городке Шарлотсвилл в штате Вирджиния прошел марш белых националистов, который вылился в массовые столкновения с их противниками. Губернатор штата Теренс Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение, в город также прибыли военнослужащие Национальной гвардии. В результате столкновений и преднамеренного наезда автомобиля на противников белых националистов десятки человек ранены и одна женщина погибла.
LIGA.net собрала основные факты о произошедшем.
Из-за чего начались столкновения
Шарлотсвилл - небольшой городок в штате Вирджиния с населением около 50 тысяч человек. Он примечателен тем, что здесь находится Университет Вирджинии с 22 тысячами студентов, основанный еще Томасом Джефферсоном в 1819 году, и памятник Роберту Ли - главнокомандующему армии Конфедерации, то есть рабовладельческих штатов США, в Гражданской войне 1861-1865 годов.
В апреле 2017 года городской совет проголосовал за демонтаж памятника Ли. Ряд организаций, включая организацию потомков военнослужащих рабовладельческого Юга "Сыны ветеранов-конфедератов", опротестовали демонтаж скульптуры Ли и еще одного генерала армии Конфедерации "Стоунуолла" Джексона в суде. 2 мая судья вынес решение о временном запрете демонтажа памятника на шесть месяцев, до решения суда по иску.
14 мая американские альтернативные правые, они же белые националисты или супрематисты, провели факельную акцию в защиту монумента. Как сообщает CBS, в ходе первой акции в защиту монумента ее организатор Ричард Спенсер заявил: "Нас не вытеснят из этого мира. У белых есть будущее", и все участники акции скандировали "Россия - наш друг".
Спенсер стал широко известным в 2016 году благодаря выступлению на собрании альтернативных правых, участники которого встретили речь о победе Дональда Трампа на выборах скандированием "Хайль Трамп! Хайль наши люди, хайль победа!" и нацистским приветствием. Известно также, что жена Спенсера - российская гражданка Нина Куприянова, защитившая докторскую диссертацию по истории в Университете Торонто, является переводчицей книг российского имперца Александра Дугина на английский язык.
8 июля 50 членов расистской организации Ку-Клукс-Клан из штата Северная Каролина провели акцию против демонтажа памятника, которая переросла в столкновения с более чем тысячью их противников из числа местных жителей и студентов Университета Вирджиния, сообщает CNN.
Как развивались события в субботу
Вечером в пятницу, 11 августа, ряд организаций альтернативных правых и расистов - Vanguard America, Лига Юга, Национал-социалистическое движение, Ку-Клукс-Клан, Identity Evrope - организовали в Шарлотсвилле марш в защиту памятника под названием "Правые объединяйтесь!", в котором приняли участие несколько сотен человек. На акции выступили Ричард Спенсер и один из бывших предводителей Ку-Клукс-Клана Дэвид Дюк. Последний, как сообщает Bussinees Insider, заявил: "Мы собираемся воплотить в жизнь обещания Дональда Трампа. Вот почему мы голосовали за Дональда Трампа".
Участники марша альтернативных правых прошли с факелами через кампус Университета Вирджинии, где многие студенты негативно настроены по отношению к их идеям, и скандировали "Вы нас не вытесните", "Евреи нас не вытеснят", "Жизни белых имеют значение", "Кровь и почва". Около 23:00 по местному времени (6:00 12 августа по киевскому времени) у статуи Томаса Джефферсона вспыхнули столкновения между расистами и их противниками. В ход пошли кулаки, перечный газ, и подручные средства. Полиция объявила акцию незаконной и разогнала протестующих.
Утром 12 августа губернатор Вирджинии Теренс Маколифф ввел в Шарлотсвилле по запросу полиции штата чрезвычайное положение, но на тот момент альтернативные правые, часть из которых была в шлемах, с щитами и флагами рабовладельческой Конфедерации, и их противники схлестнулись между собой в парке Освобождения.
Clash between protesters and counter protesters. Police says "We'll not intervene until given command to do so." #Charlottesville pic.twitter.com/UkRDlNn2mv- ACLU of Virginia (@ACLUVA) 12 серпня 2017 р.
Not sure who provoked first. Both sides were hitting each other at Justice Park before police arrived. #Charlottesville pic.twitter.com/onABUPq1mm- ACLU of Virginia (@ACLUVA) 12 серпня 2017 р.
Сторонники белых националистов у памятника генералу Ли (фото - twitter.com/ACLUVA)
Национальная гвардия в Шарлотсвилле (фото - twitter.com/ACLUVA)
Через некоторое время недалеко от места противостояния серый Dodge Challenger на большой скорости пронесся в сторону протестующих против марша расистов и врезался в два автомобиля, которые на небольшой скорости проезжали через толпу демонстрантов. Затем водитель Dodge повел машину в обратном направлении, возвращаясь на улицу с высокой скоростью, таща передний бампер. Несколько человек преследовали машину. Когда автомобиль отъехал, было видно как красный кроссовок падает с бампера. В результате наезда автомобиля погибла 32-летняя женщина и 19 человек были ранены. Также сообщается о 15 раненых в ходе столкновений.
Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4- Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 серпня 2017 р.
Фото: Ryan M. Kelly/The Daily Progress
Фото: twitter.com/ACLUVA
Кроме того, вскоре после наезда автомобиля на демонстрантов, полицейский вертолет, летевший на подкрепление силовикам в Шарлотсвилл, недалеко от города столкнулся с деревьями и разбился. Погибли два офицера полиции.
Что известно о задержанном
За рулем автомобиля, который совершил наезд на демонстрантов, находился уроженец штата Огайо, 20-летний Джеймс Филдс. Он арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени, предумышленном нанесении ранений и в том, что он не остановился при аварии, которая привела к смерти. Мать Филдса сообщила журналистам, что он поехал в Шарлоттсвил специально, чтобы принять участие в акции в поддержку Дональда Трампа, и она не знала, что это будет акция белых супрематистов, сообщает AP.
Задержанный Джеймс Филдс (фото - Charlottesville Regional Jail)
В ходе акции Филдс находился среди сторонников организации белых националистов Vanguard America, которая опровергла его членство в организации. Как сообщает Buzzfield, задержанный является зарегистрированным членом Республиканской партии, на его странице в Facebook обнаружены мэмы и картинки в поддержку Дональда Трампа, "непобедимого Башара Асада", нацистов Третьего рейха, свастики, а также фото, где он позирует с автомобилем, въехавшим в субботу в толпу демонстрантов. Известно. что в 2015 году он собирался пойти на службу в американскую армию, но пока не ясно, удалось ли это ему.
James Alex Fields was w/ the Vanguard America folks in #Charlottesville. Learn more about the group > https://t.co/HNloF8Btnf @ADL_National pic.twitter.com/TmJLi0kfZo- Oren Segal (@orensegal) 13 серпня 2017 р.
Наезд на демонстрантов американские обозреватели сравнивают с тактикой террористов Исламского государства, в частности, с убийством десятков людей грузовиком в Ницце в июле 2016 года.
Сообщается также, что еще трое человек понесут ответственность за действия во время столкновений - 21-летний Трой Данигэн - за участие в беспорядках, 21-летний Джейкоб Смит за нападение и 44-летний Джеймс О'Брайэн за ношение пистолета на акции.
Реакция американских политиков и критика Трампа
Произошедшие в Шарлотсвилле решительно осудили местные власти и ведущие американские политики. В то же время заявление президента Трампа о событиях в Шарлотсвилле, охарактеризованных им как "печальные", вызвало критику.
"Мы внимательно следим за ужасными событиями, разворачивающимися в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Мы самым решительным образом осуждаем это вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия со стороны многих сторон", - заявил Трамп на пресс-конференции. Позже он написал в Twitter: "Мы должны помнить эту истину: независимо от нашего цвета кожи, убеждений, религии или политической партии, мы все американцы".
Сенатор-республиканец Марко Рубио призвал президента Трампа признать совершенное в Шарлотсвилле преступление терактом со стороны белых супрематистов. "Очень важно, чтобы народ услышал, как президент США описывает события в Шарлотсвилле такими, какими они есть - как террористический акт белых супрематистов", - написал он в Twitter.
Джон Маккейн (фото - ЕРА)
Соратник Рубио по партии сенатор Джон Маккейн также осудил преступление в Шарлотсвилле: "Белые супрематисты и неонацисты по определению выступают против американского патриотизма и идеалов, которые определяют нас как народ и делают нашу нацию особенной. Когда мы скорбим о трагедии, произошедшей в Шарлотсвилле, американские патриоты всех цветов кожи и религиозных убеждений должны собраться вместе, чтобы бросить вызов тем, кто поднимает флаг ненависти и фанатизма".
Губернатор Вирджинии Терри Маколифф (фото - twitter.com/TerryMcAuliffe)
Бывший вице-президент, демократ Джо Байден написал в Twitter: "Мы должны быть сильнее, более решительными и более сплоченными, чем когда-либо. Расизму и ненависти здесь нет места". Он прокомментировал выступление президента Трампа о вине двух сторон в произошедших событиях так: "Есть только одна сторона".
Возложение цветов на месте наезда автомобиля на демонстрантов. Фото: EPA
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:46
-
вчера
16:44
-
вчера
14:51
-
вчера
13:24
-
вчера
12:02
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 49927
- 31184
- 16401
- 14068
- 12174
Спецпроекты
Новости партнеров