Бунт Ку-Клукс-Клана: что произошло в американском Шарлотсвилле

В США в результате столкновений расистов и их противников погиб один человек и несколько десятков ранены: что привело к трагедии и кто за ней стоит

В американском городке Шарлотсвилл в штате Вирджиния прошел марш белых националистов, который вылился в массовые столкновения с их противниками. Губернатор штата Теренс Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение, в город также прибыли военнослужащие Национальной гвардии. В результате столкновений и преднамеренного наезда автомобиля на противников белых националистов десятки человек ранены и одна женщина погибла.





LIGA.net собрала основные факты о произошедшем.





Из-за чего начались столкновения





Шарлотсвилл - небольшой городок в штате Вирджиния с населением около 50 тысяч человек. Он примечателен тем, что здесь находится Университет Вирджинии с 22 тысячами студентов, основанный еще Томасом Джефферсоном в 1819 году, и памятник Роберту Ли - главнокомандующему армии Конфедерации, то есть рабовладельческих штатов США, в Гражданской войне 1861-1865 годов.





В апреле 2017 года городской совет проголосовал за демонтаж памятника Ли. Ряд организаций, включая организацию потомков военнослужащих рабовладельческого Юга "Сыны ветеранов-конфедератов", опротестовали демонтаж скульптуры Ли и еще одного генерала армии Конфедерации "Стоунуолла" Джексона в суде. 2 мая судья вынес решение о временном запрете демонтажа памятника на шесть месяцев, до решения суда по иску.





14 мая американские альтернативные правые, они же белые националисты или супрематисты, провели факельную акцию в защиту монумента. Как сообщает CBS , в ходе первой акции в защиту монумента ее организатор Ричард Спенсер заявил: "Нас не вытеснят из этого мира. У белых есть будущее", и все участники акции скандировали "Россия - наш друг".





Спенсер стал широко известным в 2016 году благодаря выступлению на собрании альтернативных правых, участники которого встретили речь о победе Дональда Трампа на выборах скандированием "Хайль Трамп! Хайль наши люди, хайль победа!" и нацистским приветствием. Известно также, что жена Спенсера - российская гражданка Нина Куприянова , защитившая докторскую диссертацию по истории в Университете Торонто, является переводчицей книг российского имперца Александра Дугина на английский язык.





8 июля 50 членов расистской организации Ку-Клукс-Клан из штата Северная Каролина провели акцию против демонтажа памятника, которая переросла в столкновения с более чем тысячью их противников из числа местных жителей и студентов Университета Вирджиния, сообщает CNN





Как развивались события в субботу





Вечером в пятницу, 11 августа, ряд организаций альтернативных правых и расистов - Vanguard America, Лига Юга, Национал-социалистическое движение, Ку-Клукс-Клан, Identity Evrope - организовали в Шарлотсвилле марш в защиту памятника под названием "Правые объединяйтесь!", в котором приняли участие несколько сотен человек. На акции выступили Ричард Спенсер и один из бывших предводителей Ку-Клукс-Клана Дэвид Дюк. Последний, как сообщает Bussinees Insider , заявил: "Мы собираемся воплотить в жизнь обещания Дональда Трампа. Вот почему мы голосовали за Дональда Трампа".





Участники марша альтернативных правых прошли с факелами через кампус Университета Вирджинии, где многие студенты негативно настроены по отношению к их идеям, и скандировали "Вы нас не вытесните", "Евреи нас не вытеснят", "Жизни белых имеют значение", "Кровь и почва". Около 23:00 по местному времени (6:00 12 августа по киевскому времени) у статуи Томаса Джефферсона вспыхнули столкновения между расистами и их противниками. В ход пошли кулаки, перечный газ, и подручные средства. Полиция объявила акцию незаконной и разогнала протестующих.

















Утром 12 августа губернатор Вирджинии Теренс Маколифф ввел в Шарлотсвилле по запросу полиции штата чрезвычайное положение, но на тот момент альтернативные правые, часть из которых была в шлемах, с щитами и флагами рабовладельческой Конфедерации, и их противники схлестнулись между собой в парке Освобождения.





Clash between protesters and counter protesters. Police says "We'll not intervene until given command to do so." #Charlottesville pic.twitter.com/UkRDlNn2mv - ACLU of Virginia (@ACLUVA) 12 серпня 2017 р.



Not sure who provoked first. Both sides were hitting each other at Justice Park before police arrived. #Charlottesville pic.twitter.com/onABUPq1mm - ACLU of Virginia (@ACLUVA) 12 серпня 2017 р.









Сторонники белых националистов у памятника генералу Ли (фото - twitter.com/ACLUVA)



