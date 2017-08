Бунт Ку-Клукс-Клана: что произошло в американском Шарлотсвилле

В американском городке Шарлотсвилл в штате Вирджиния прошел марш белых националистов, который вылился в массовые столкновения с их противниками. Губернатор штата Теренс Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение, в город также прибыли военнослужащие Национальной гвардии. В результате столкновений и преднамеренного наезда автомобиля на противников белых националистов десятки человек ранены и одна женщина погибла.

Из-за чего начались столкновения

Шарлотсвилл - небольшой городок в штате Вирджиния с населением около 50 тысяч человек. Он примечателен тем, что здесь находится Университет Вирджинии с 22 тысячами студентов, основанный еще Томасом Джефферсоном в 1819 году, и памятник Роберту Ли - главнокомандующему армии Конфедерации, то есть рабовладельческих штатов США, в Гражданской войне 1861-1865 годов.

В апреле 2017 года городской совет проголосовал за демонтаж памятника Ли. Ряд организаций, включая организацию потомков военнослужащих рабовладельческого Юга "Сыны ветеранов-конфедератов", опротестовали демонтаж скульптуры Ли и еще одного генерала армии Конфедерации "Стоунуолла" Джексона в суде. 2 мая судья вынес решение о временном запрете демонтажа памятника на шесть месяцев, до решения суда по иску.

Как развивались события в субботу

Участники марша альтернативных правых прошли с факелами через кампус Университета Вирджинии, где многие студенты негативно настроены по отношению к их идеям, и скандировали "Вы нас не вытесните", "Евреи нас не вытеснят", "Жизни белых имеют значение", "Кровь и почва". Около 23:00 по местному времени (6:00 12 августа по киевскому времени) у статуи Томаса Джефферсона вспыхнули столкновения между расистами и их противниками. В ход пошли кулаки, перечный газ, и подручные средства. Полиция объявила акцию незаконной и разогнала протестующих.

Утром 12 августа губернатор Вирджинии Теренс Маколифф ввел в Шарлотсвилле по запросу полиции штата чрезвычайное положение, но на тот момент альтернативные правые, часть из которых была в шлемах, с щитами и флагами рабовладельческой Конфедерации, и их противники схлестнулись между собой в парке Освобождения.

Clash between protesters and counter protesters. Police says "We'll not intervene until given command to do so." #Charlottesville pic.twitter.com/UkRDlNn2mv