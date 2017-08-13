Иран поставил оружие в РФ вопреки санкциям ООН - СМИ

Оружие Ирана попало в Россию через Сирию с помощью авиации

Иран поставил компоненты тяжелого вооружения в Россию несмотря на санкции Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Welt am Sonntag (воскресная редакция Die Welt, - ред.) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Издание отмечает, что вооружение Ирана попало в Россию через Сирию: в июне два иранских самолета приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где находится российская авиация.

На самолетах доставили компоненты тяжелого вооружения для их дальнейшей транспортировки в Россию.

После этого их перевезли на грузовиках в порт Тартус на Средиземном море, а оттуда иранское оружие российский корабль Спарта III доставил его в Новороссийск.

"Таким образом, Россия и Иран нарушили резолюцию № 2231, одобренную Советом безопасности ООН в 2015 году", - говорится в сообщении.

Журналисты издания называют поставку вооружения через Сирию "новым контрабандным маршрутом", который может сблизить Россию и Иран.

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