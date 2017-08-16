КНДР может собирать ракетные двигатели без импорта - разведка США

В американской разведке заявляют, что Северная Корея может самостоятельно производить двигатели, не полагаясь на импорт

Северная Корея, вероятно, может производить свои собственные ракетные двигатели, не полагаясь на импорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей разведки США.

"У нас есть основания полагать, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Вместо этого мы считаем, что у них есть возможность самостоятельно производить двигатели", - сообщил журналистам источник в американской разведке.

Отмечается, что эти данные противоречат ранее опубликованной информации в издании The New York Times, согласно которой ядерная программа КНДР основана на импортированных ракетных двигателях, которые могли поставляться Пхеньяну, согласно выводам журналистов, из Украины или России.

В то же время, в разведке не уточнили распространенную информацию о конкретных двигателях RD-250.

Ранее сегодня в Государственном департаменте США заявили, что проинформированы о публикациях о передаче Украиной ракетных двигателей Северной Корее и серьезно относятся к этому вопросу, если подобное имело место быть.

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