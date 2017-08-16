МИД Германии против методов устрашения в отношениях с Россией

Необходимы совместные усилия Запада и России по контролю за вооружениями - как традиционными, так и ядерными, считает глава ведомства Зигмар Габриэль

Если в отношениях с путинской Россией использовать только методы устрашения, это лишь усилит напряженность в отношениях Кремля и стран Запада. Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль пишет в статье в газете Rheinische Post, сообщает агентство Deutsche Welle.

Оккупация Крыма и развязывание войны в Донбассе "подорвали доверие" в отношениях между РФ и Западом, но, считает глава МИД ФРГ, нельзя действовать с Москвой только методами устрашения.

"Военные конфликты в XXI веке подкатились ближе к Германии. Противоречащая международному праву аннексия Крыма Россией и ситуация на востоке Украины очень сильно подорвали доверие. И правильно, что НАТО отреагировала на это... Но если мы будем следовать исключительно логике устрашения, мы будем содействовать эскалации", - полагает Габриэль.

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По его словам, "нельзя сложа руки наблюдать", как европейская архитектура безопасности грозит превратиться в развалины из устаревших, расторгнутых и не соблюдающихся договоров.

"Необходимы совместные усилия по контролю за вооружениями. Это пойдет на пользу как Европе, так и России", - считает глава МИД Германии.

По мнению Габриэля, нужно вернуться к всеобъемлющему контролю как за обычными вооружениям, так и ядерными.

"Россия должна доказать, что не нарушает сознательно этот договор (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - ред.) - особенно на фоне того, что Москва увеличивает свой арсенал нестратегического ядерного оружия в Европе, - настаивает он.

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