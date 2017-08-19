Киберкомандование стало самостоятельной структурой ВС США
Президент США Дональд Трамп преобразовал киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил. Об этом свидетельствует заявление на сайте Белого дома.
Своим указом Трамп повысил статус Киберкомандования до уровня Единого боевого командования, ориентированного на операции в киберпространстве.
"Это новое Единое командование боевых действий укрепит наши операции в киберпространстве и создаст больше возможностей для улучшения защиты нашей нации. Повышение статуса кибер команды США демонстрирует нашу большую решимость против киберпространственных угроз и поможет успокоить наших союзников и партнеров, а также сдержать наших противников", - сказано в сообщении.
Также сказано, что Министерство обороны изучает возможность отделения киберкомандования Соединенных Штатов от Агентства национальной безопасности (АНБ).
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