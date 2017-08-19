Киберкомандование стало самостоятельной структурой ВС США

Министерство обороны изучает возможность отделения киберкомандования Соединенных Штатов от Агентства национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп преобразовал киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил. Об этом свидетельствует заявление на сайте Белого дома.



Своим указом Трамп повысил статус Киберкомандования до уровня Единого боевого командования, ориентированного на операции в киберпространстве.



"Это новое Единое командование боевых действий укрепит наши операции в киберпространстве и создаст больше возможностей для улучшения защиты нашей нации. Повышение статуса кибер команды США демонстрирует нашу большую решимость против киберпространственных угроз и поможет успокоить наших союзников и партнеров, а также сдержать наших противников", - сказано в сообщении.

Также сказано, что Министерство обороны изучает возможность отделения киберкомандования Соединенных Штатов от Агентства национальной безопасности (АНБ).

Читайте также: В армии Германии создано подразделение по борьбе с хакерами



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.