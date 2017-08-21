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Против расходов: у жены Макрона не будет отдельного бюджета

21.08.2017 15:37
У жены президента Франции Бриджит Макрон не будет зарплаты и собственного бюджета
Против расходов: у жены Макрона не будет отдельного бюджета
Эмманюэль и Бриджит Макроны (фото - EPA)

Жена президента Франции Бриджит Макрон будет выполнять функции первой леди без выделения ей отдельного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского двора.

"Супруга президента осуществляет в силу как республиканской традиции, так и дипломатической практики роль представительства, покровительства и сопровождения главы государства в его миссиях", - отмечается в сообщении.

Согласно хартии прозрачности, жена может организовывать мероприятия, которые будут способствовать повышению международного влияния Франции. Однако у нее не будет собственного бюджета, зарплаты, а также представительских расходов.

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Приоритетными направления  деятельности  Бриджит Макрон являются взаимодействие с гражданским обществом, вопросы образования, здравоохранения, культуры, защиты детства и равенства полов.

7 августа сообщалось, что против расходов на жену Макрона собрали почти 200 тысяч подписей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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