Против расходов: у жены Макрона не будет отдельного бюджета
Жена президента Франции Бриджит Макрон будет выполнять функции первой леди без выделения ей отдельного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского двора.
"Супруга президента осуществляет в силу как республиканской традиции, так и дипломатической практики роль представительства, покровительства и сопровождения главы государства в его миссиях", - отмечается в сообщении.
Согласно хартии прозрачности, жена может организовывать мероприятия, которые будут способствовать повышению международного влияния Франции. Однако у нее не будет собственного бюджета, зарплаты, а также представительских расходов.
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Приоритетными направления деятельности Бриджит Макрон являются взаимодействие с гражданским обществом, вопросы образования, здравоохранения, культуры, защиты детства и равенства полов.7 августа сообщалось, что против расходов на жену Макрона собрали почти 200 тысяч подписей.
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