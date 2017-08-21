Выросло число жертв терактов в Испании

Поиски водителя фургона, совершившего наезд на людей на бульваре Рамбла в центре Барселоны, распространились на другие европейские страны

В результате двух терактов в Каталонии, по уточненным данным, погибли 15 человек. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на министра внутренних дел Каталонии Хоакима Форна.

Также он сообщил, что поиски водителя фургона, совершившего наезд на людей на бульваре Рамбла в центре Барселоны 17 августа, распространились на другие европейские страны.

Подозреваемый - 22-летний выходец из Марокко Юнес Абуякуб - предположительно мог уехать из Испании во Францию.

"Этот человек разыскивается не только в Каталонии, но во всех европейских странах, это совместные усилия европейской полиции", - сказал Форн местной радиостанции.

Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Тогда сообщалось, что погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.

Немного позднее в Барселоне был совершен второй наезд: авто сбило двух полицейских на КПП в центре города. Жизнь офицеров вне опасности. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущим.

В первые часы ночи 18 августа в 130 км от Барселоны, в городке Камбрильс, еще один автомобиль протаранил пешеходов: семеро пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала четырех террористов, пятый скончался от полученных в перестрелке ранений. На телах обнаружены "пояса смертников", которые, как выяснилось, были фейковыми.

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