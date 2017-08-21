Сербия объяснила причину отзыва дипломатов из Македонии

Президент Сербии отметил, что ситуация с сербскими дипломатами прояснится в ближайшие десять дней

Президент Сербии Александр Вучич назвал причину отзыва дипломатов из Македонии. Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

"Мы получили от компетентных разведывательных служб доказательства того, что против отдельных органов и институций Сербии готовится разведывательная операция", - отметил Вучич.

Он считает, что ситуация с сербскими дипломатами прояснится в ближайшие десять дней.

Отвечая на вопрос, связан ли кризис в отношениях с Македонией с вопросом членства Косово в ЮНЕСКО Вучич ответил: "Сербия будет защищать собственные интересы и строить добрые отношения со Скопье. Но эти отношения должны основываться на взаимоуважении".

21 августа сотрудников сербского посольства в Македонии отозвали в Белград с целью проведения срочных консультаций.

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