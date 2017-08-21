Сербия объяснила причину отзыва дипломатов из Македонии
Президент Сербии Александр Вучич назвал причину отзыва дипломатов из Македонии. Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.
"Мы получили от компетентных разведывательных служб доказательства того, что против отдельных органов и институций Сербии готовится разведывательная операция", - отметил Вучич.
Он считает, что ситуация с сербскими дипломатами прояснится в ближайшие десять дней.
Отвечая на вопрос, связан ли кризис в отношениях с Македонией с вопросом членства Косово в ЮНЕСКО Вучич ответил: "Сербия будет защищать собственные интересы и строить добрые отношения со Скопье. Но эти отношения должны основываться на взаимоуважении".
21 августа сотрудников сербского посольства в Македонии отозвали в Белград с целью проведения срочных консультаций.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:12
-
вчера
19:08
-
вчера
17:06
-
вчера
18:42
-
вчера
18:14
Новости партнеров
- 23325
- 23184
- 14993
- 13564
- 13181