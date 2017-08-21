В Норвегии воры украли из музея 400 экспонатов времен викингов

Злоумышленники забрались в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания

В норвежском городе Берген из университетского музея похитили 400 экспонатов времен викингов. Событие произошло почти две недели назад, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает The Local.

"Если украденные предметы не вернут, это, безусловно, будет самым страшным событием в 200-летней истории Норвежского музея", - сказал директор музея.

Как сообщается, злоумышленники забрались в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания.

При этом представитель музея отметил, что меры безопасности были недостаточными.

Большинство украденных экспонатов не представляют большой денежной стоимости, однако имеют ценность как культурное наследие, сказал директор музея.

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