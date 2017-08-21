В Лондоне Биг-Бен закрыли на реконструкцию: откроют в 2021 году

В особых случаях - например, в новогоднюю ночь - колокол обещают включать

Сегодня, 21 августа, в полдень колокол Биг-Бен прозвучал последний раз перед реконструкцией, которая продлится ориентировочно до 2021 года. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Реставрационные работы будут стоить около $37 млн. "Это важная программа реставрационных работ защитит часы в долгосрочной перспективе, а также защитит и сохранит башню", - сказал хранитель часов Стив Джеггс.

В особых случаях - например, в новогоднюю ночь - колокол включат снова.

Колокол отключат от часов, чтобы реставрировать и часы, и саму башню. Все четыре циферблата почистят и отреставрируют.

Представители парламента заявляют, что часовой механизм Биг-Бена остановили ради безопасности рабочих, которые занимаются реставрацией.

Биг-Бен не прекращал работать, даже во время Второй мировой войны. Последний раз он ненадолго замолкал в 2007 году, а до этого - во время реставрации 1983-1985 годов.



17 августа 2017 года сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала неправильным то, что Биг-Бен будет молчать четыре года.

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