На пути в Украину глава Пентагона тайно посетил Ирак - CNN

Сегодня в Багдаде Джеймс Мэттис обсудит с руководством страны дальнейшие действия по ликвидации джихадистов ИГ и восстановлению суверенитета Ирака

Сегодня, 22 августа, глава Пентагона Джеймс Мэттис с необъявленным заранее визитом прибыл в столицу Ирака. Об этом сообщает канал CNN.

В Багдаде министр обороны США встретится с руководством страны для координации дальнейших действий сторон в борьбе с джихадистами террористической сети Исламское государство.

У Мэттиса запланированы переговоры с главой правительства Ирака Хайдером аль-Абади, президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани и другими топ-чиновниками.

Посещение Ирака руководителем Пентагона происходит на фоне штурмовой операции иракских сил безопасности в Таль-Афаре - вероятно, последнем серьезном оплоте ИГ на севере страны.

Мэттис заявил, что антитеррористическая коалиция нацеливается на финальный разгром организации джихадистов в Ираке и предоставлении помощи в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны, но предостерег, что полного искоренения ИГ в ближайшее время не предвидится.

В июле армия вместе с ополчением и при помощи ВВС коалиции отвоевала у джихадистов Мосул.

Таль-Афар на карте страны:

Министр обороны США Джеймс "Джим" Мэттис прибудет в Киев 24 августа, чтобы посетить военный парад ко Дню независимости, тем самым подчеркнув приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Украиной. Кроме него, Украину посетят также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.

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