Россияне и визы США: карикатура на санкционное решение Госдепа

Кремль пожелал выслать из страны многих сотрудников посольства и консульств США; в ответ Вашингтон заявил, что выдача виз россиянам теперь осложнена

Вчера, 21 августа, Соединенные Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех российских городах, кроме Москвы. Причина - уменьшение по требованию Кремля числа сотрудников американских дипмиссий, пишет Deustche Welle.

Взгляд карикатуриста агентства Сергея Ёлкина на этот вопрос изображен ниже:

Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW

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Американское посольство в столице РФ и консульство США в Санкт-Петербурге больше не принимают заявления на получение неиммиграционных виз из-за кремлевских контрсанкций против дипломатического персонала в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение Госдепа о визах - "инерция деятельности администрации прошлого президента США Барака Обамы", и что оно "лежит в русле логики организации цветных революций".

28 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. 30 июля президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что 755 американцев из посольства США должны уехать до 1 сентября - такова "ассиметричная" реакция Кремля на новый пакет санкций.

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