Суд в Индии запретил мгновенный мусульманский развод

Согласно традиции талака, мусульманину, чтобы развестись, достаточно лишь трижды повторить это слово

Верховный суд Индии постановил отменить практику талака - мгновенного развода мусульман, для которого достаточно лишь трижды произнести это слово. Суд счел эту традицию противоречащей исламу и конституции, сообщает ВВС.

Решение суда было принято в ответ на иски, оспаривавшие этот обычай. Иски были поданы пятью женщинами-мусульманками, имеющими опыт такого развода, и представителями двух правозащитных групп.

Индия - одна из немногих стран мира, где мусульманин может развестись с женой в течение нескольких минут, произнеся слово "талак" (развод на арабском языке) три раза. Причем необязательно это делать лично - достаточно письма, смс-сообщения или звонка по телефону.

Во многих мусульманских странах, например, в Пакистане и Бангладеш, подобная практика запрещена.

Несмотря на то, что о талаке нет упоминаний в Коране и сунне пророка Мохаммеда, эта практика существует достаточно давно, отмечает агентство.

Ранее власти Непала приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за изгнание женщины из дома на время менструации.

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