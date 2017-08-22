ЧП в Белом доме: нашли подозрительный пакет

Блокирование здание было снято приблизительно через час после проверки неизвестного предмета

В Белом доме вводили режим чрезвычайного происшествия из-за найденного неизвестного пакета на северной лужайке. Об этом сообщили в секретной службе, передает Wachington Post.

Блокирование Белого дома произошло во второй половине дня и было снято приблизительно через час, когда пакет был проверен и признан неопасным.

На окружающих улицах эвакуировали пешеходов. Владелец пакета найден не был.

18 июля в Нью-Йорке из штаб-квартиры ООН во время заседания Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF) эвакуировали сотрудников из-за угрозы пожара.

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