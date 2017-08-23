Молдова просит ООН обсудить вывод военных РФ из Приднестровья
Молдова просит ООН включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Соответствующее письмо было обнародовано постоянным представителем Молдавии при ООН Виктором Морару, передает Deutsche Welle.
В Кишиневе заявляют, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", цитируют журналисты письмо Марору.
В документе идет речь о "безусловном, упорядоченном и полном выводе иностранных вооруженных сил" с территории Молдовы.
Марору привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года".
72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.
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