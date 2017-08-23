Вице-президент США выступил за сохранение памятников конфедератам

По мнению Пенса, важно помнить о прошлом, "опираясь на достигнутый прогресс"

Вице-президент США Майк Пенс выступил за сохранение памятников конфедератам как олицетворения исторического прошлого США. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Я придерживаюсь мнения, что важно помнить о нашем прошлом и опираться на достигнутый нами прогресс..От чего мы должны уйти, так это от стремления некоторых людей стереть часть нашей истории только во имя современного политического дела", - сказал Пенс.

Мнение о необходимости сохранить памятники поддерживает и президент Дональд Трамп.

15 августа в Дареме (штат Северная Каролина) прошла акция протеста против расизма, участники которой сбросили с постамента памятник войскам конфедерации.

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