Вице-президент США выступил за сохранение памятников конфедератам
Вице-президент США Майк Пенс выступил за сохранение памятников конфедератам как олицетворения исторического прошлого США. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Я придерживаюсь мнения, что важно помнить о нашем прошлом и опираться на достигнутый нами прогресс..От чего мы должны уйти, так это от стремления некоторых людей стереть часть нашей истории только во имя современного политического дела", - сказал Пенс.
Мнение о необходимости сохранить памятники поддерживает и президент Дональд Трамп.
15 августа в Дареме (штат Северная Каролина) прошла акция протеста против расизма, участники которой сбросили с постамента памятник войскам конфедерации.
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