В Чили отказались от добычи железной руды ради защиты пингвинов
Чилийская компания Andes Iron хотела добыть миллионы тонн железа в северном регионе Кокимбо, а также построить новый порт. Но правительство отказало ей в этом, так как проект угрожает жизни пингвинов, сообщает агентство Би-би-си.
В районе Кокимбо проживает 80% всей популяции пингвинов Гумбольдта в мире, а также другие виды животных, которые находятся под угрозой исчезновения, включая синих китов и морских выдр.
Министр окружающей среды Марсело Мена заявил, что новое строительство может угрожать не только экологии, но и здоровью жителей Кокимбо. Решение об отмене проекта было принято в соответствии с данными, предоставленных 14 агентствами.
В Национальном горном обществе Чили считают, что "это решение было плохими новостями для добычи полезных ископаемых и для страны".
Andres Iron может подать апелляцию по делу.
Читайте также: К 2050 году пластика в океане может быть больше, чем рыбы - ООН
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:02
-
12:18
-
11:23
-
11:33
-
10:05
Новости партнеров
- 25884
- 25529
- 15788
- 14053
- 12530