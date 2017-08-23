В Чили отказались от добычи железной руды ради защиты пингвинов

Правительство Чили отклонило план компании Andes Iron по добыче металла, так как он не обеспечивает надлежащих гарантий безопасности окружающей среды

Чилийская компания Andes Iron хотела добыть миллионы тонн железа в северном регионе Кокимбо, а также построить новый порт. Но правительство отказало ей в этом, так как проект угрожает жизни пингвинов, сообщает агентство Би-би-си.

В районе Кокимбо проживает 80% всей популяции пингвинов Гумбольдта в мире, а также другие виды животных, которые находятся под угрозой исчезновения, включая синих китов и морских выдр.

Министр окружающей среды Марсело Мена заявил, что новое строительство может угрожать не только экологии, но и здоровью жителей Кокимбо. Решение об отмене проекта было принято в соответствии с данными, предоставленных 14 агентствами.

В Национальном горном обществе Чили считают, что "это решение было плохими новостями для добычи полезных ископаемых и для страны".

Andres Iron может подать апелляцию по делу.

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