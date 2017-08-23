Мадуро просит Путина защитить Венесуэлу от "вторжения США"

Венесуэльский президент подчеркнул, что глава государства-оккупанта Владимир Путин - "самый популярный мировой лидер" и "человек мира"

Венесуэльский президент Николас Мадуро призвал хозяина Кремля Владимира Путина и Ватикан помочь отразить некую военную угрозу со стороны США. Об этом пишет сайт Радио Свобода, ссылаясь на заявление Мадуро на пресс-конференции в Каракасе.

Ватиканский посол вчера, 22 августа, в Москве призвал руководство страны-оккупанта "помочь ослабить напряженность" в Венесуэле, где уже не первый месяц оппозиция проводит масштабные протесты, обвиняя Мадуро в глубоком экономическом кризисе.

"Я прошу Папу (римского, - ред.) о помощи против военной угрозы со стороны Соединенных Штатов", - заявил венесуэльский президент, добавив, что боится "вторжения США" после соответствующих заявлений американского президента Дональда Трампа.

Реагируя на слова Трампа, Москва назвала его угрозы режиму Мадуро "неприемлемыми".

Мадуро подчеркнул, пишет ABC, что Путин - "самый популярный мировой лидер" и "человек мира". Президент Венесуэлы сказал, что хочет "продолжать укреплять военное сотрудничество" с Россией, чтобы "отразить американскую угрозу".

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30 июля 2017 года в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею, которая будет вносить изменения в действующую Конституцию, принятую в 1999 году во время президентства Уго Чавеса. Оппозиция считает выборы нарушением основ демократии. В стране продолжаются протесты.

Дональд Трамп сказал, что США не исключают применение военной силы против Венесуэлы, если это понадобится. В ответ министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал возможное применении военной силы со стороны США "актом безумия".

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