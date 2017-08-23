Смерть на подлодке: в Дании нашли изуродованное тело журналистки

Судмедэкспертиза в Копенгагене опознала женское туловище без головы и конечностей - это останки исчезнувшей ранее журналистки Ким Валль

Обнаруженное в прибрежных водах Копенгагена изуродованное тело принадлежит исчезнувшей журналистке Ким Валль, которая собралась написать материал о частной подлодке местного жителя Петера Мадсена. Об этом заявили в полиции датской столицы, пишет служба Би-би-си.

Останки обнаружил проезжавший рядом с берегом велосипедист.

Тело Валль было изуродовано преднамеренно, подчеркнули правоохранители. Его, без головы и конечностей, опознали только с помощью ДНК-анализа.

There is a DNA match. Pressbriefing at 9 at Politigarden. Until then no further comments #politidk - Kobenhavns Politi (@KobenhavnPoliti) 23 серпня 2017 р.

В последний раз 30-летнюю шведку видели на подлодке датчанина Мадсена вечером 10 августа. Ему уже предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Ранее он заявил полиции, что высадил Валль на одном из островов близ Копенгагена, но затем изменил показания и заявил, что журналистка погибла якобы в результате несчастного случая, после чего он "похоронил ее в море".

Ким Валль писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice, а в последний раз готовила материал о Мадсене и его субмарине "Наутилус". Предполагалось, что ее поездка будет короткой,и когда она не вернулась на следующее утро, партнер Валль сообщил о ее исчезновении.

Фото: ЕРА

Как отмечает источник, продолжают вызывать вопросы и обстоятельства, при которых затонул "Наутилус". Сначала Мадсен говорил, что к аварии привела проблема в балластном отсеке. Позже полиция заявила, что подлодку затопили намеренно.

Мадсен настаивает на своей невиновности.

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UC3 Nautilus, которая могла взять на борт до восьми человек, была наибольшей (из известных властям) частной подлодкой, весила 40 тонн при длине около 18 метров и ширине 2 м.

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