Смерть на подлодке: в Дании нашли изуродованное тело журналистки

Обнаруженное в прибрежных водах Копенгагена изуродованное тело принадлежит исчезнувшей журналистке Ким Валль, которая собралась написать материал о частной подлодке местного жителя Петера Мадсена. Об этом заявили в полиции датской столицы, пишет служба Би-би-си.

Останки обнаружил проезжавший рядом с берегом велосипедист.

Тело Валль было изуродовано преднамеренно, подчеркнули правоохранители. Его, без головы и конечностей, опознали только с помощью ДНК-анализа.

There is a DNA match. Pressbriefing at 9 at Politigarden. Until then no further comments #politidk