Суд РФ отправил режиссера Серебренникова под домашний арест

Согласно решению суда режиссер Кирилл Серебренников будет находиться под домашним арестом один месяц и 27 дней

Басманный суд Москвы отправил режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, под домашний арест. Об этом сообщает Дождь.

Режиссер будет находиться под домашним арестом один месяц и 27 дней - до 19 октября 2017 года.

Суд пришел к выводу, что уголовное дело открыто законно, а доказательства говорят о причастности Серебренникова к совершению преступления.

По словам судьи, Серебренников обвиняется в тяжком преступлении и на свободе "может предпринять попытки скрыться и надавить на свидетелей".

Режиссеру запрещено покидать без письменного разрешения место жительства, а также не разрешается общаться ни с кем, кроме близких родственников и адвоката.

Следствие просило суд отправить режиссера под домашний арест. По мнению стороны обвинения, находясь на свободе, режиссер мог оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Адвокат Серебренникова просил суд отпустить его под залог в размере 68 миллионов рублей - в такую сумму следствие оценило ущерб по делу.

Во время заседания суда адвокат перечислил имена людей, которые выступили поручителями Серебренникова - более 30 человек. Среди них телеведущий Иван Ургант, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, режиссер Авдотья Смирнова, актрисы Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская.

Серебренников свою вину не признал и давать показания отказался. "Обвинения мне кажутся абсурдными и невозможными", - заявил режиссер. Он просил суд отпустить его на свободу, так как ему "нужно снимать фильм и выпускать спектакль".

"Уважаемый суд, я не собираюсь бегать от следствия. Я невиновный человек, я честный человек - об этом говорят все эти поручительства и все годы моей работы в России и за рубежом", - заявил режиссер в суде.

Серебренников добавил, что был художественным руководителем проекта "Платформа", реализовал его и отчитался за потраченные деньги перед Минкультуры, на что там ответили благодарностью.

22 августа в России силовики задержали режиссера Кирилла Серебренникова.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.