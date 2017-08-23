Суд РФ отправил режиссера Серебренникова под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, под домашний арест. Об этом сообщает Дождь.
Режиссер будет находиться под домашним арестом один месяц и 27 дней - до 19 октября 2017 года.
Суд пришел к выводу, что уголовное дело открыто законно, а доказательства говорят о причастности Серебренникова к совершению преступления.
По словам судьи, Серебренников обвиняется в тяжком преступлении и на свободе "может предпринять попытки скрыться и надавить на свидетелей".
Режиссеру запрещено покидать без письменного разрешения место жительства, а также не разрешается общаться ни с кем, кроме близких родственников и адвоката.
Следствие просило суд отправить режиссера под домашний арест. По мнению стороны обвинения, находясь на свободе, режиссер мог оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Адвокат Серебренникова просил суд отпустить его под залог в размере 68 миллионов рублей - в такую сумму следствие оценило ущерб по делу.
Во время заседания суда адвокат перечислил имена людей, которые выступили поручителями Серебренникова - более 30 человек. Среди них телеведущий Иван Ургант, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, режиссер Авдотья Смирнова, актрисы Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская.
Серебренников свою вину не признал и давать показания отказался. "Обвинения мне кажутся абсурдными и невозможными", - заявил режиссер. Он просил суд отпустить его на свободу, так как ему "нужно снимать фильм и выпускать спектакль".
"Уважаемый суд, я не собираюсь бегать от следствия. Я невиновный человек, я честный человек - об этом говорят все эти поручительства и все годы моей работы в России и за рубежом", - заявил режиссер в суде.
Серебренников добавил, что был художественным руководителем проекта "Платформа", реализовал его и отчитался за потраченные деньги перед Минкультуры, на что там ответили благодарностью.
22 августа в России силовики задержали режиссера Кирилла Серебренникова.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:29
-
18:28
-
18:04
-
17:05
-
15:30
Новости партнеров
- 26500
- 26027
- 15962
- 14374
- 12559