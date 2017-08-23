В Германии перевернулся автобус с иностранцами: есть пострадавшие

По данным полиции, шесть человек получили тяжелые ранения

Возле немецкого города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 44 человека. В основном в автобусе находились женщины из Румынии, работавшие на сборе урожая, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным полиции, шесть человек получили тяжелые ранения. Всего госпитализировано 28 человек.

По предварительной информации, водитель потерял контроль над управлением на перекрестке с круговым движением из-за технической неисправности. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.

22 августа в Киеве, на площади Тараса Шевченко автобус въехал в остановку, где в это время находились люди. Водитель не справился с управлением автобуса во время торможения.

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