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В Роттердаме отменили концерт из-за фургона с газовыми баллонами

24.08.2017 00:17
Концерт рок-группы отменили, предположительно, из-за обнаруженного микроавтобуса с газовыми балонами
В Роттердаме отменили концерт из-за фургона с газовыми баллонами
Фото: ЕРА

В голландском Роттердаме отменили рок-концерт группы "Allah-Las" из-за обнаруженного микроавтобуса с газовыми баллонами. Об этом сообщили местные власти, передает BBC.

Водитель автобуса, зарегистрированного в Испании, был задержан полицией.

Организаторы сообщили, что концерт отменен из-за угрозы теракта. Однако имеет ли отношение микроавтобус к этой угрозе пока точно не утверждается.

Журналисты также сообщают, что на месте находились полицейские в пуленепробиваемых жилетах.

23 августа возле немецкого города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 44 человека.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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