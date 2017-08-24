В Роттердаме отменили концерт из-за фургона с газовыми баллонами
24.08.2017 00:17
Концерт рок-группы отменили, предположительно, из-за обнаруженного микроавтобуса с газовыми балонами
Фото: ЕРА
В голландском Роттердаме отменили рок-концерт группы "Allah-Las" из-за обнаруженного микроавтобуса с газовыми баллонами. Об этом сообщили местные власти, передает BBC.
Водитель автобуса, зарегистрированного в Испании, был задержан полицией.
Организаторы сообщили, что концерт отменен из-за угрозы теракта. Однако имеет ли отношение микроавтобус к этой угрозе пока точно не утверждается.
Журналисты также сообщают, что на месте находились полицейские в пуленепробиваемых жилетах.
23 августа возле немецкого города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 44 человека.
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