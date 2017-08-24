Британия ошибочно приказала гражданам ЕС выехать из страны

МВД Британии отправило около 100 писем гражданам разных стран ЕС

Министерство внутренних дел Британии разослало письма десяткам граждан Европейского Союза, в которых сообщалось, что они должны покинуть страну, сообщает Reuters.

Позже власти Британии сообщили, что это была ошибка.

МВД отправило около 100 писем гражданам разных стран ЕС. В письме было указано, что покинуть страну они должны согласно миграционному законодательству.

"Ограниченное количество писем было выпущено по ошибке, мы изучаем, почему это произошло. Мы связываемся со всеми, кто получил это письмо, чтобы разъяснить, что они могут это игнорировать", - заявили в МВД, подчеркнув, что права граждан ЕС в Британии остаются неизменными.

21 июля сообщалось, что Тереза Мэй готова предложить гражданам Евросоюза бесплатное передвижение в Великобританию на срок до двух лет после утверждения плана по Brexit, разработанных британским канцлером Филиппом Хэммондом.

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