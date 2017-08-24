Посол России в Судане найден мертвым

Подробности смерти Миргаяса Ширинского пока неизвестны

В Судане (Северная Африка) найден мертвым посол Российской Федерации Миргаяс Ширинский. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.



Подробности его смерти пока неизвестны.

Согласно данным МИД РФ, Ширинский 1954 года рождения ранее работал советником-посланником посольства СССР, России в Йемене, затем генеральным консулом РФ в Джижже, Саудовская Аравия. С 2006 по 2013 годы - был послом в Руанде.

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