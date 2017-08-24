В Бразилии затонуло пассажирское судно: около 10 погибших
В Бразилии затонула лодка, перевозившая 70 человек. В результате по меньшей мере 10 человек погибли, еще десятки - пропали без вести. Об этом сообщили местные власти, передает Washington Post.
Лодка шла по реке Шингу (правый приток Амазонки) из Сантарена в Витория-ду-Шингу.
Служба общественной безопасности штата Пара сообщила, что 15 человек добрались до берега.
Причина крушения лодки пока неизвестна. Один из выживших пассажиров рассказал, что лодка начала разрушаться по неизвестным причинам и быстро пошла ко дну.
23 августа возле немецкого города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 44 человека.
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