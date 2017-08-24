В Нидерландах осудили женщину за пост в FB: угрожала премьеру

Женщина разметила в своем Facebook изображение Рютте с петлей на шее

Голландский суд приговорил 47-летнюю женщину к 40 часам общественных работ за угрозу премьер-министру страны, размещенную в посте в Facebook, сообщает Associated Press.

Гаагский районный суд заявил, что женщина разместила изображение премьер-министра Марка Рютте с петлей на шее. Имя женщины не разглашалось.

Согласно решению суда, "такая угроза неприемлема" и "как бы кто-либо был не согласен с политикой, это нежелательный способ это выражать".

22 августа Верховный суд Индии постановил отменить практику талака - мгновенного развода мусульман, для которого достаточно лишь трижды произнести это слово.

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