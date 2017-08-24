Освобождение Таль-Афара: в городе остаются еще 30 тыс гражданских
Около 30 тыс мирных жителей оказались в ловушке в иракском городе Таль-Афар, за который сейчас сражаются войска Ирака и международной коалиции. Об этом сообщают в ООН, передает агентство AFP.
Иракские войска при поддержке международной коалиции во главе с США пытаются отбить город у террористов Исламского государства.
"Гуманитарная помощь предоставляется на пунктах сбора на юге и востоке от города Таль-Афар, вчера пришло более трехсот человек, которые прошли через эти пункты и получили помощь", - сообщили журналистам представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерреши Стефан Дюжаррик.
По словам Дюжаррика, агентство ООН по делам беженцев опасается, что иракских гражданских лиц "вероятно, будут использоваться в качестве живых щитов" и что "попытки бежать могут привести к казни и расстрелам".
В ООН призывают все стороны в конфликта разрешить мирным жителям покинуть зону конфликта.
23 августа войска Ирака отбили у террористов Исламского государства первые три района города Таль-Афар.
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