В США в ботаническом саду расцвел самый вонючий в мире цветок
24.08.2017 05:31
Запах от цветка часто сравнивают с запахом гнилого мяса или мусора
Фото: скриншот видео
В Вашингтоне в ботаническом саду расцвел самый вонючий цветок в мире, который называют "трупным", сообщает Голос Америки.
Запах от цветка часто сравнивают с запахом гнилого мяса или мусора.
Расцветает растение всего на несколько дней. Запах он выбрасывает в воздух через небольшие интервалы. Внутри температура растения достигает 46°С.
Сотрудники ботанического сада объясняют, что такой запах растению нужен для привлечения насекомых для опыления.
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