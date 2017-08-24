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В США в ботаническом саду расцвел самый вонючий в мире цветок

24.08.2017 05:31
Запах от цветка часто сравнивают с запахом гнилого мяса или мусора
В США в ботаническом саду расцвел самый вонючий в мире цветок
Фото: скриншот видео

В Вашингтоне в ботаническом саду расцвел самый вонючий цветок в мире, который называют "трупным", сообщает Голос Америки.

Запах от цветка часто сравнивают с запахом гнилого мяса или мусора.

Расцветает растение всего на несколько дней. Запах он выбрасывает в воздух через небольшие интервалы. Внутри температура растения достигает 46°С.

Сотрудники ботанического сада объясняют, что такой запах растению нужен для привлечения насекомых для опыления. 

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