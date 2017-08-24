ООН призывает США пресекать идеологию превосходства белой расы

В ООН встревожены проявлениями расизма в США и призывают власти принять конкретные меры

Члены Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации призвали власти США, а также высокопоставленных политиков и государственных должностных лиц решительно и безоговорочно осудить расистские высказывания и преступления, совершенные на почве ненависти в Шарлоттсвилле и по всей стране. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Они рекомендовали пресекать идеологию превосходства белой расы и не допускать пропаганды расовой дискриминации.

"В мире не должно быть места для расистских идей превосходства белой расы либо любых других подобных идеологий, которые попирают основные принципы человеческого достоинства и равенства", - говорится в заявлении Комитета ООН.

Председатель Комитета Анастасия Крикли подчеркнула, что эксперты ООН встревожены проявлениями расизма - откровенным расистскими лозунгами и скандированиями - со стороны белых националистов, неонацистов и представителей организации Ку-Клукс-Клан, которые провозглашали превосходство белой расы и разжигали расовую дискриминацию и ненависть.

Члены Комитета призвали принять конкретные меры "для устранения коренных причин участившихся расистских проявлений".

16 августа президент Дональд Трамп заявил, что ответственность за массовые беспорядки в Шарлоттсвилле несут обе стороны конфликта - и ультраправые, и ультралевые участники столкновений. Позже он осудил уничтожение в США памятников конфедератам. Того же мнения придерживается и вице-президент Майк Пенс.

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