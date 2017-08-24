Стала известна вероятная причина смерти посла РФ в Судане
24.08.2017 07:39
Возможной причиной смерти стало высокое артериальное давление
Миргаяс Ширинский (фото - пресс-служба МИД РФ)
Посол России в Судане Миргаяс Ширинский был найден мертвым в своей резиденции в Хартуме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Судана, передает Al Arabiya.
Возможной причиной смерти стало высокое артериальное давление. Однако точная причина смерти пока неизвестна.
Неназванный сотрудник полиции сообщил журналистам, что Ширинский умер, плавая в бассейне, передает Радио Свобода.
По предварительным данным расследования, речь об убийстве не идет.
О смерти посла ранее сообщило МИД РФ.
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