Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве: фото
Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве. Об этом сообщает польский телеканал
"Инцидент произошел на пересечении улицы Жвирки и Вигуры и улицы Гинека. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном", - говорится в сообщении.
В сопровождающую кортеж машину полиции врезался сбоку фургон. Полицейское авто вынесло на тротуар, на котором оно сбило пешехода. Одного из двоих пострадавших полицейских спасатели с помощью спецтехники вырезали из автомобиля. Также госпитализирован водитель фургона. Жизни генсека ничего не угрожало и колонна продолжила движение.
Столтенберг находится с двухдневным визитом в Польше. Он уже успел встретиться с президентом Анджеем Дудой. Среди обсуждаемых тем была безопасность восточного крыла Альянса и маневры Запад-2017 в Беларуси.
Фото: www.rmf24.pl
Фото: www.rmf24.pl
Фото: www.rmf24.pl
Фото: www.rmf24.pl
Сегодня, 24 августа, экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП в Гданське по пути домой.
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