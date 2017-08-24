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Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве: фото

24.08.2017 23:40
В результате инцидента госпитализированы четыре человека
Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве: фото
Фото: www.rmf24.pl

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве. Об этом сообщает польский телеканал RMF24.

"Инцидент произошел на пересечении улицы Жвирки и Вигуры и улицы Гинека. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном", - говорится в сообщении.

В сопровождающую кортеж машину полиции врезался сбоку фургон. Полицейское авто вынесло на тротуар, на котором оно сбило пешехода. Одного из двоих пострадавших полицейских спасатели с помощью спецтехники вырезали из автомобиля. Также госпитализирован водитель фургона. Жизни генсека ничего не угрожало и колонна продолжила движение.

Столтенберг находится с двухдневным визитом в Польше. Он уже успел встретиться с президентом Анджеем Дудой. Среди обсуждаемых тем была безопасность восточного крыла Альянса и маневры Запад-2017 в Беларуси.

Фото: www.rmf24.pl

Фото: www.rmf24.pl

Фото: www.rmf24.pl

Фото: www.rmf24.pl

Сегодня, 24 августа, экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП в Гданське по пути домой. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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