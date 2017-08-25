Экономия денег: в России военные будут выходить на пенсию позже

Правительство уверено, что экономия сотен миллиардов рублей для бюджета в непростых условиях станет "настоящим глотком воздуха"

Российским военным отдалят срок выхода на пенсию. Для ее получения нужно будет отслужить не 20 лет, а 25. Такой законопроект уже разработали Минобороны России и другие ведомства, где предусмотрена военная служба, сообщает российская газета Коммерсант.

"Увеличение нижнего предела выслуги лет, дающее право на получение военной пенсии, на пять лет отсеет бегунков и ласточек, - заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич . "То есть, перед тем как идти работать в силовые ведомства, будут думать".



По словам источника газеты в Кремле, разработка поправок проводится в рамках выполнения решения Владимира Путина в марте 2017 года. Отмечается, что в правительства считают, что принятие этого закона позволит сэкономить сотни миллиардов рублей для бюджета, что в непростых условиях станет "настоящим глотком воздуха".



Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 января 2018 года, однако для адаптации военных будет предусмотрен переходный период до 2023 года.

"Впервые у нас в стране страдают силовики, а не социальные слои общества, это действительно важно", - отметил эксперт-экономист Сергей Смирнов.



Газета отмечает, что в опрошенных силовых ведомствах от официальных высказываний либо воздерживались, либо просили направить официальный запрос.



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