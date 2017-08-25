В РФ умер волонтер после нападения на месте убийства Немцова
В Москве скончался оппозиционный активист Иван Скрипниченко, которому накануне неизвестный сломал нос на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом рассказал его коллега по дежурствам у мемориала Андрей Маргулев, передает Медиазона.
Скрипниченко, как и Маргулев, принимал участие в дежурствах у народного мемориала погибшего политика. 15 августа около 22:00 во время дежурства на мосту к волонтеру подошел неизвестный и попытался с ним заговорить, но тот отвернулся. После этого мужчина ударил Маргулева кулаком в нос.
Находившиеся рядом соратники вызвали полицию, а пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом. Нападавшего полицейские найти не смогли. После осмотра у врача Скрипниченко уехал к себе домой.
"Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД Китай-город и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер", - рассказал Маргулев.
Результатов судмедэкспертизы пока нет, однако Маргулев предположил, что тот скончался из-за оторвавшегося тромба.
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