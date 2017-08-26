Российское дело: Глава ЦРУ хочет получать отчеты о расследовании

Чиновники обеспокоены тем, как бы поступил Помпео в случае обнаружения ЦРУ новой информации, которая потенциально могла бы нанести ущерб Трампу

Директор ЦРУ Майкл Помпео распорядился, чтобы одно из подразделений управления, которое связано с расследованием связей между Россией и штабом президента США Дональда Трампа, отчитывалось персонально ему. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По информации источников, такое распоряжение вызвало беспокойство среди верхних чинов ЦРУ из-за возможного беспрецедентного конфликта интересов. Чиновники обеспокоены тем, как бы поступил Помпео в случае обнаружения ЦРУ новой информации, которая потенциально могла бы нанести ущерб Трампу.



"Помпео находится в деликатной ситуации, в отличие от любого другого директора, который был на моей памяти, из-за его обязанности защищать и предоставлять правду независимому расследованию, сохраняя при этом свою роль с президентом", - сказал Рольф Моват-Ларсен, который служил в ЦРУ в течение 23 лет, в том числе на территории России.



Сообщается, что представители Центра контрразведки ЦРУ внимательно следили за действиями Помпео, который неоднократно приуменьшал значение вмешательства России в выборы 2016 года в США и демонстрировал готовность участвовать в политических схватках на стороне президента Трампа.



Газета отмечает, что Помпео объяснил такое решение необходимостью предотвратить утечки и защитить секретную информацию.



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