Советник Трампа по борьбе с терроризмом покинул должность - CNN

Себастьян Горка был самым ярым сторонником и защитником Трампа от нападений СМИ

Себастьян Горка отказался от своей должности главного советника по борьбе с терроризмом в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.



Как отмечается, Горка был одним из самых ярых сторонников Трампа. Он часто выступал в СМИ, публично агрессивно защищая политику нынешнего президента.



Горка также был членом Группы стратегических инициатив Белого дома, которую называют координационным центром для целевых групп, сотрудничающих с людьми за пределами правительства.



18 августа 2017 года старший советник президента США, которого называют его главным стратегом, Стив Бэннон покинул свой пост. После него ушел специальный советник Трампа по вопросам законодательного регулирования бизнесмен Карл Айкан, заявив о том, что покидает свой пост в связи с возможным возникновением конфликта интересов с руководством Белого дома.