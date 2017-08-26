США ввели новые санкции против Венесуэлы

Экономические санкции введены за политический режим Мадуро в Венесуэле

Президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции были введены в качестве "дополнительных шагов против чрезвычайной ситуации в стране...в свете последних действий и политики правительства Венесуэлы, включая серьезные нарушения прав человека и основных свобод; углубления гуманитарного кризиса в Венесуэле; создания незаконной Конституционной Ассамблеи, которая узурпировала власть демократически избранного Национального собрания и других ветвей власти Венесуэлы; безудержной общественная коррупции; продолжающихся репрессий, преследований и насилия в отношении политической оппозиции".

Санкции касаются экономических транзакций, а именно - гражданам США и американским банкам запрещается покупать новые облигации, выпущенные правительством Венесуэлы и государственными нефтедобывающими компаниями.

Кроме того, вводятся санкции на некоторые уже существующие облигации.

24 августа вице-президент Майк Пенс анонсировал санкции против Венесуэлы, заявляя, что США должны использовать все возможные меры, в том числе и введенные санкции, чтобы заставить власти этой страны изменить нынешний политический курс.

31 июля Министерство финансов США ввело санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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