На Филиппинах массово протестуют против антинаркотических рейдов

Похороны подростка, убитого на прошлой неделе полицией, переросли в масштабную акцию протеста против антинаркотической кампании Дутерте

На Филиппинах более тысячи человек пришли на похоронную процессию подростка, убитого полицией на прошлой неделе, превратив марш в масштабную акцию протеста против антинаркотических рейдов, сообщает Reuters.

Смерть подростка привлекла широкое внимание к тому, что полиция систематически убивает подозреваемых в наркозависимости и продаже наркотиков. Власти это отрицают.

В марше участвуют, в том числе, монахини, священники и дети.

23 августа президент Филиппин Родриго Дутерте поддержал полицию в "войне с наркотиками", которая, по его словам, не прекратится, но предупредил офицеров, что их обязанность заключается в том, чтобы арестовывать подозреваемых, а убивать только в том случае, если их жизни угрожает опасность.

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